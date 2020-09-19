نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اتفق محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق نادي مصر المقاصة، مع مسؤولي بيراميدز على انتقاله لصفوف الأخير خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات بيراميدز مع محمد إبراهيم
وعقد محمد إبراهيم جلسة سرية مع مسئولي نادي بيراميدز، داخل مقر استاد الدفاع الجوي، خلال الساعات الماضية، للتفاوض معه تمهيدًا للانتقال إلى الفريق السماوي، مع بداية الموسم الجديد.
من جانبه كشفت تقارير صحفية داخل نادي بيراميدز أن مسؤولي الأخير عقدوا جلسة مع محمد إبراهيم، خلال الساعات الماضية، لمعرفة موقفه وطلباته مقابل ارتداء قميص بيراميدز، مع مطلع الموسم الجديد.
وأوضحت أن بيراميدز عرض مبلغ 15 مليون جنيه على محمد إبراهيم، كراتب سنوي صافي الضرائب، مع حصوله على 75% من قيمة الموسم الأول كاش فور إتمام الصفقة مع مصر المقاصة.
وأتمت المصادر أن محمد إبراهيم، أبلغ مسئولي بيراميدز بأنه سوف ينتقل إلى النادي الذي يستطيع الحصول على الاستغناء الخاص به من إدارة مصر المقاصة.
وتلقي محمد إبراهيم العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من ناديي الأهلي وبيراميدز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز.. تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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