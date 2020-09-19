نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور مباراة الأهلي ومصر المقاصة بكاميرا الفجر الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements يقدم لكم "الفجر الرياضي" صور مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، والتي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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