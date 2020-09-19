الشوط الأول| الأهلي يتعادل سلبيًّا أمام المقاصة

الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر المقاصة، الذي يقام على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.

شهدت انطلاقة المباراة هجومًا ضاغطًا من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التقدم، وسط تصدٍّ مبكر للاعبي المنافس لهجمات الأهلي، التي تنوعت من على الأطراف والعمق.

ونجح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة للاعبي المقاصة.

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وفي الدقيقة 13 يحرز عمرو السولية الهدف الأول قبل أن يقوم الحكم بإلغائه بعد العودة إلى الـ«VAR»، بحجة ارتكاب السنغالي، أليو بادجي، مهاجم الأهلي، مخالفة مع أحد لاعبي المقاصة.

وفي الدقيقة 30 يتدخل الحكم مجددًا ويلغي هدفًا لفريق المقاصة بداعي التسلل.

واستمرت محاولات لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، وسط محاولات من لاعبي المقاصة تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي، ويقظة قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة من الأهلي على وسط الملعب، وتم ترجمتها إلى عدة هجمات خطرة على مرمى المنافس، ولكنها لم تكلل بالنجاح، نظرًا للتسرع أحيانًا وعدم التوفيق أحيانًا أخرى، لتمر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون خطورة، وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.