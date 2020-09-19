رمضان صبحي يشارك في أول مران مع بيراميدز.. صور

شارك رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب بيراميدز الجديد، في أول مران له بقميص النادي، اليوم السبت، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وظهر رمضان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات اليوم، بعدما أعلن النادي تعاقده معه لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.