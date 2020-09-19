برشلونة يحصد كأس جوان جامبر بهدف جريزمان على حساب إلتشي

انتصر نادي برشلونة بهدف نظيف على إلتشي في بطولة كأس جوان جامبر الودية التي تعد آخر لقاء تحضيري قبل بداية الموسم.
الهدف الوحيد سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية من هجمة بدأها ليونيل ميسي ومررها إلى جوردي ألبا ليلعبها بالعرض ويحولها الفرنسي لهدف.
وتعد هذه المباراة هي الثالثة لبرشلونة مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا، تحضيرًا للموسم المقبل.
فاز بالمباراة الأولى أمام ناستيك بثلاثية لهدف، وبنفس النتيجة أمام جيرونا الأربعاء الماضي.
وبعد الهدف حاول برشلونة في العديد من المناسبات تشكيل خطورة على مرمى إلتشي وكاد كوتينيو أن يسجل برأسية خرجت بعيدًا عن المرمى.
ويستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني يوم الأحد، 27 سبتمبر، بمواجهة فياريال في "كامب نو".
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