الأهلي العالمي بلا منافس.. الأحمر الأكثر تتويجا بالبطولة المحلية في العالم

ويرصد موقع دوت الخليج في مقارنة رقمية تاريخ تأسيس بعض الفرق الأوروبية وعدد مرات تتويجهم بالدوري
البداية مع الدوري الإنجليزي ، أقدم الفرق في انجلترا ، تقريبا ، مانشستر يونايتد والذي تأسس عام 1878 توج بالبطولة المحلية 20 مرة ، فيما توج ليفربول بالبطولة 19 مرة ، وتأسس عام 1892.
وإلى دوري الشياكة .. في فرنسا ، تأسس باريس سان جيرمان عام 1904 ، وتوج بالبطولة المحلية 9 مرات فقط لا غير ، وهي بعد بيعه لاحد الشركات الاستثمارية القطرية.
وإلى إسبانيا ، النادي الملكي ريال مدريد تأسس عام 1902 ، وتوج بالبطولة المحلية 34 مرة ، فيما تأسس الغريم التقليدي برشلونة ، عام 1899
لكنه توج بالبطولة 26 مرة.
وفي إيطاليا ، حيث العراقة في الفن والرياضة ، يتصدر نادي يوفنتوس الأندية الأكثر تتويجا بالكالتشيو ، فقد تأسس عام 1897 وتوج باللقب 36 مرة ، فيما تأسس اي سي ميلان عام 1899 وتوج بالبطولة المحلية 18 مرة
وختاما للدوريات الخمسة الكبرى ، ففي ألمانيا ، تأسس بايرن ميونخ ، عام 1900 ، وتوج بالبطولة المحلية 30 مرة
يذكر أن الأهلي تصدر قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى فرق العالم في القرن الـ 21 وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي ، وجاء في المركز الأول برصيد 41 لقبًا، بينما جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بـ 40 لقبًا، فيما حل برشلونة رابعًا بـ 40 لقبا.
وجاءت القائمة كالتالي:
1- الأهلي : 41 لقبا
2- بايرن ميون: 40 لقبا
3- بينكولن ريد 40 لقبا
4: برشلونة: 34 لقبا
5- بورتو: 33 لقبا
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