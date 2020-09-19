الأهلي العالمي بلا منافس.. الأحمر الأكثر تتويجا بالبطولة المحلية في العالم

حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز ، للمرة 42 في تاريخه ، وهو رقم قياسي بالنسبة لجميع دوريات العالم ، رغم تأسيس القلعة الحمراء عام 1907 ، بعد بعض الفرق في أوروبا نسبيا ، إلا أنه تفوق على فرق العالم في التتويج باللقب المحلي.

ويرصد موقع دوت الخليج في مقارنة رقمية تاريخ تأسيس بعض الفرق الأوروبية وعدد مرات تتويجهم بالدوري

البداية مع الدوري الإنجليزي ، أقدم الفرق في انجلترا ، تقريبا ، مانشستر يونايتد والذي تأسس عام 1878 توج بالبطولة المحلية 20 مرة ، فيما توج ليفربول بالبطولة 19 مرة ، وتأسس عام 1892.

وإلى دوري الشياكة .. في فرنسا ، تأسس باريس سان جيرمان عام 1904 ، وتوج بالبطولة المحلية 9 مرات فقط لا غير ، وهي بعد بيعه لاحد الشركات الاستثمارية القطرية.

وإلى إسبانيا ، النادي الملكي ريال مدريد تأسس عام 1902 ، وتوج بالبطولة المحلية 34 مرة ، فيما تأسس الغريم التقليدي برشلونة ، عام 1899 لكنه توج بالبطولة 26 مرة. وفي إيطاليا ، حيث العراقة في الفن والرياضة ، يتصدر نادي يوفنتوس الأندية الأكثر تتويجا بالكالتشيو ، فقد تأسس عام 1897 وتوج باللقب 36 مرة ، فيما تأسس اي سي ميلان عام 1899 وتوج بالبطولة المحلية 18 مرة وختاما للدوريات الخمسة الكبرى ، ففي ألمانيا ، تأسس بايرن ميونخ ، عام 1900 ، وتوج بالبطولة المحلية 30 مرة Advertisements

يذكر أن الأهلي تصدر قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى فرق العالم في القرن الـ 21 وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي ، وجاء في المركز الأول برصيد 41 لقبًا، بينما جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بـ 40 لقبًا، فيما حل برشلونة رابعًا بـ 40 لقبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- الأهلي : 41 لقبا

2- بايرن ميون: 40 لقبا

3- بينكولن ريد 40 لقبا

4: برشلونة: 34 لقبا

5- بورتو: 33 لقبا