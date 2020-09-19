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على رأسهم جوميز.. 11 إصابة جديدة بـ كورونا في الهلال السعودي

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أكدت تقارير صحفية سعودية، اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس في فريق الهلال، أثناء تواجد بعثة الفريق في قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة الرياضية أن نتائج الفحوصات الجديدة لبعثة الهلال أثبتت إصابة 11 فرد بفيروس كورونا، على رأسهم الفرنسي بافتيمبيجوميز، البليهي، والمفرج لاعبو الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي الحالات التي تم الإعلان عنها هي لأعضاء في الجهاز الفني والإداري للفريق.

وسبق الإعلان عن إصابة 12 لاعبًا بفيروس كورونا في بعثة الهلال، لترتفع إجمالي عدد الحالات المصابة للاعبي الفريق إلى 15 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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