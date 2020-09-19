وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نتائج الفحوصات الجديدة لبعثة الهلال أثبتت إصابة 11 فرد بفيروس كورونا، على رأسهم الفرنسي بافتيمبيجوميز، البليهي، والمفرج لاعبو الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن باقي الحالات التي تم الإعلان عنها هي لأعضاء في الجهاز الفني والإداري للفريق.
وسبق الإعلان عن إصابة 12 لاعبًا بفيروس كورونا في بعثة الهلال، لترتفع إجمالي عدد الحالات المصابة للاعبي الفريق إلى 15 حالة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر على رأسهم جوميز.. 11 إصابة جديدة بـ كورونا في الهلال السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.