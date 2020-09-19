نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برشلونة يتحدي الجميع ويُطلق تصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عدة تصريحات من العيار الثقيل، في حواره مع التلفزيون الإسباني منذ قليل.

وأكد رئيس بارتوميو، اليوم السبت "عدم تفكير أي أحد" من مجلس إدارته "في الاستقالة"، رغم العدد الكبير من التوقيعات التي تم جمعها (أكثر من 20 ألفاً) لسحب الثقة منه وإجباره على الاستقالة.



وقال بارتوميو في تصريحات للتلفزيون الإسباني (TV3) "حالياً لا أحد يرغب في الاستقالة ولم يفكر حتى في الأمر. النادي لا يتوقف، ولدينا عمل كثير لنقوم به قبل غلق باب الانتقالات في 5 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل".

وعلق بارتوميو حول رغبة النجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الرحيل قبل التراجع عن القرار، حيق قال إنه لم يكن ينوي بأي شكل الدخول في صراع مع صاحب الكرة الذهبية 6 مرات.

وقال في هذا الصدد "لن أدخل في صراع معه، هو قائد فريقنا، وأيقونة النادي. الأمر انتهى تماماً. لم أكن لأسمح له بالرحيل خارج النادي، لأنه أفضل لاعب في التاريخ، وكنا نرغب في استمراره". Advertisements

وكان النادي الكاتالوني قد أعلن الخميس الماضي أن فرز التوقيعات التي سلمها أصحاب مبادرة اقتراع حجب الثقة ضد بارتوميو ومجلس إدارته جاء بـ20 ألف و687 صوتاً.

ويقل هذا الرقم بشكل طفيف عن ذلك الذي كان قد أعلنه أصحاب المبادرة مساء الخميس حين سلموا التوقيعات إلى مسؤولي البرسا وهو 20 ألف و731، إلا أن النادي اعتبر هذا العدد كاف وفقاً للوائح.

وتبدأ الآن فترة أقصاها 10 أيام للتحقق من صحة التوقيعات عن طريق لجنة من النادي، تضم عضوين من مجلس الإدارة مع أول شخصين وقعا على الاقتراع وممثل عن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.