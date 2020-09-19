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فيورنتينا يعبر تورينو في افتتاح الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيورنتينا فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ضيفه تورينو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لجايتانو كاستروفيلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78.

وسجل كريستيانو بيراجي هدفا لفيورنتينا في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

رفع الفيولا رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد تورينو عند صفر من النقاط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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