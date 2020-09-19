نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتريس كارتيرون.. ثاني المعمرين في عهد مرتضى وأقوى «CV» بنادي التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المعروف عن نادي الزمالك تغيير المدربين بشكل كبير ومتكرر، خاصة في عهد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ربما اختلف الأمر هذه المرة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، الرحيل عن النادي، لتدريب التعاون السعودي، الذي أعلن رسميا عن التعاقد معه.

كارتيرون ثاني المعمرين في عهد مرتضى منصور

ويعد كارتيرون من أكثر المدربين الذين استمروا طويلا في عهد رئاسة مرتضى منصور، حيث انضم في ديسمبر 2019، وحتى سبتمبر 2020، بواقع 287 يوما، كثاني أكثر المديرين الفنيين استمرارا في منصب مدرب الزمالك.

ويأتي في المقدمة السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، الذي تولى قيادته في يوليو 2018 إلى يونيو 2019، أي ما يقرب من عام بواقع 364 يوما.

ويقترب فيريرا من فترة كارتيرون، حيث استلم مهمة تدريب الزمالك في فبراير 2015، إلى نوفمبر 2015، بواقع 285 يوما.

يشار إلى أن التعاون استغل رغبة كارتيرون في الرحيل عن الزمالك، لخطفه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي، خلال الفترة المقبلة.

كارتيرون يمتلك مسيرة تدريبية مميزة، والتي جعلته في المقدمة بين مدربي التعاون الموسم المنقضي، حيث بالنظر إلى السيرة لكل منهم، سنجد أن الفرنسي باتريس، لديه تجربة سابقة قي الدوري السعودي على عكس المدربان الذي جلبهم السكري في النسخة 2019-2020.

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ودرب كارتيرون، منتخب مالي، مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري، والزمالك المصري، النصر السعودي، وادي دجلة، الرجاء المغربي، ديجون الفرنسي، فونيكس رايزنج الأمريكي.

وحصد كارتيرون 6 بطولات في مسيرته التدريبية، بواقع لقب الدوري الكونغولي مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي الكونغولي، والسوبر الإفريقي مع الزمالك والرجاء المغربي، والسوبر المصري مع الزمالك.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك في آخر محطاته التدريبية، في 31 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 آخرين، وخسر 3 لقاءات.

في المقابل، باولو سيرجيو، الذي تم التعاقد في بداية الموسم، خلفا لبيدرو ايمانويل المستمر من الموسم الماضي، مر بعدة محطات تدريبية، "اولهانيسي البرتغالي، سانتا كلارا، بيرا مارا، باسوش فيريرا، فيتوريا، سبورتنج لشبونه، هارت اوف الاسكتلندي " الكأس"، كلوج سي اف الروماني، أبويل القبرصي "الدوري وكأس السوبر"، اكاديميكا البرتغالي، دبا الفجيرة، صنعت نفط الإيراني".

وفي آخر محطاته التدريبية مع صنعت نفط قبل تدريب التعاون، 33 مباراة، حقق 9 انتصارات ، وتعادل في 16 مباراة، وخسر 11 لقاء آخرين.

وننتقل إلى فيتور كامبيلوس، الذي تم إقالته قبل نهاية الدوري ببضعة جولات، وتعيين عبدالله عسيري بشكل مؤقت.

سبق لـ فيتور التدريب في الدوري المجري، كما قاد أكثر من فريق برتغالي، وهم؛ موريرينسي، فيتوريا، جيمارايش وتروفينسي.

وقاد فريق موريرينسي في آخر محطاته، خلال 17 مباراة، فاز في 5 لقاءات، وتعادل في 5 آخرين، وخسر 7 مباريات.

جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون بدأ مهمته التدريبية منذ بضعة أيام مع التعاون، وقاده للخسارة أمام بيرسبوليس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بهدف دون رد.