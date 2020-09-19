برشلونة يفوز على إلتشي 1-0 ويتوج بكأس جوان جامبر

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أحمد جودة - القاهرة - توج برشلونة بكاس جوان جامبر الودية إثر فوزه بهدف نظيف السبت على إلتشي في اللقاء الذي احتضنه ملعب (الكامب نو).
اكتفى البلاوجرانا بالهدف المبكر للغاية الذي سجله النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
شهد اللقاء الظهور الرسمي الأول للنجم البوسني ميراليم بيانيتش بقميص البرسا بعد انتقاله عقب نهاية الموسم المنقضي من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو، حيث شارك كبديل في الدقيقة 63 بدلا من سرجيو بوسكيتس.
وبهذا يحصد برشلونة لقب البطولة الودية التي يقيمها سنويا قبل بداية كل موسم للعام الثامن على التوالي.
وواصلت كتيبة الهولندي رونالد كومان استعداداتها للموسم الجديد، بعد أن خاضت مباراتين سابقتين أمام خيمناستيك تاراجونا (3-1)، ثم جيرونا (3-1)، قبل بداية الموسم رسميا يوم الأحد المقبل أمام فياريال على ملعب (الكامب نو).
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