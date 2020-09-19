الارشيف / الرياضة

أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل المقاصة أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل المقاصة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على تعادل فريقه مساء اليوم أمام نظيره الأهلي بدون أهداف في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" مبروك تتويج الاهلي بالدوري.. فريقنا قدم مباراة جيدة على الرغم من الطرد في الشوط الثاني".

Advertisements

وأضاف :"جميع للاعبين قدموا أداءًا ممتازًا وكنت اتمنى تحقيق الفوز في اللقاء".

وأوضح :" اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة صاحب فكرة الممر الشرفي للنادي الأهلي".

وأكمل حديثه " كل اللاعبين رجال وقدموا أداءا احترافيا حتى من لديه عروض للانتقال والرحيل عن المقاصة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل المقاصة أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا