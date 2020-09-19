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أحمد الشيخ يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

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رد أحمد الشيخ لاعب الأهلي على أنباء رحيله خلال الفترة المقبلة عن صفوف فريقه الحالي، وذلك بعد التعادل مع مصر المقاصة اليوم.

وقال الشيخ خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "أحمد الله على تكليل مجهودنا وحسم الدوري مبكرا قبل المواجهات الإفريقية، وأبارك للجماهير واللاعبين الذين لم يقصرون في أي شيء".

وتعليقًا على أنباء رحيله أضاف: "انا أركز في عملي وتدريبي وأرى ما ينقصني وأعمل عليه، لأنه لا يوجد شخص كامل، والكمال لله وحده. 

واختتم: "انا تحت أمر الجهاز الفني والنادي الأهلي في أي وقت سواء كنت موجودًا أو رحلت والقادم في علم الله. 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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