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وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة

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نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي والذي يأتي ضمن الاحداث التي تنظمها الادارة العامة للسياحة والاحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

حيث شمل الماراثون ٣ ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة ٢١ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮا، و ١٠ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات، و ٥ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات بالتعاون مع اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق.

حضر الماراثون اندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسري بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالاضافة الي ٢٧ جنسية من الجاليات الاجنبية المقيمة في مصر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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