نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي والذي يأتي ضمن الاحداث التي تنظمها الادارة العامة للسياحة والاحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
حيث شمل الماراثون ٣ ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة ٢١ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮا، و ١٠ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات، و ٥ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات بالتعاون مع اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق.
حضر الماراثون اندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسري بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالاضافة الي ٢٧ جنسية من الجاليات الاجنبية المقيمة في مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.