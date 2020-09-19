Advertisements
باتت المباراة الودية لمنتخب مصرالوطني الأول فى معسكر الفراعنة الكبار المقرر انطلاقه يوم 9 نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون تواجه شبح الإلغاء.
كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.
وخاطبت الجبلاية الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو يوم 12 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 من الشهر ذاته.
وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه فى حال بلوغ فريقي الأهلي والزمالك نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد له يوم 6 نوفمبر القادم لن يستطيع حسام البدرى وجهازه المعاون إقامة مباراة ودية تحضيرا لمواجهة توجو لاسيما وأن القوام الأساسي من منتخب الفراعنة الكبار من قطبي الكرة المصرية.
أوضح أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وضع منتخب مصر الأول فى ورطة بعد تغيير أجندة مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية وترحيلها من شهر سبتمبر القادم إلى نوفمبر المقبل فى ظل مشاركة فريقين من مصر الأهلي والزمالك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بسبب الأهلي والزمالك.. ودية المنتخب فى نوفمبر تواجه شبح الإلغاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.