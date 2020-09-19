لن أدعم نادي آخر| تركي آل الشيخ يعلق على تتويج الأهلي بـ الدوري المصري 42

أعرب تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن سعادته بـ تتويج الاهلي بـ لقب الدوري المصري رقم 42 لموسم 2019 - 2020.

وكتب ال الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي.. أقولها صريحه لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه ". وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز. وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي صاحب اللقب الى 73 نقطة في المركز الأول بينما يرتفع رصيد المقاصة الى 37 نقطة في المركز الخامس.

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