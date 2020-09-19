حرص مجلس إدارة ولاعبو مصر المقاصة على إقامة ممر شرفي وإحضار "تورتة" للنادى الأهلي للتكريم بعد فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز. وأجرى محمود الخطيب رئيس الاهلي اتصالا هاتفيًا بمحمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة لشكره على إقامة ممر شرفي قبل مواجهة الفريقين ببطولة الدوري المصري اليوم. وانتهت مباراة الأهلي مع مصر المقاصة بالتعادل سلبيًا، والتي جمعت بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز. وحسم التعادل السلبي اليوم مواجهة طنطا ونادي مصر في صراع القاع في إطار منافسات الجولة 28. وفاز الأهلي رسميًا بالدوري بعد هزيمة الزمالك من اسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر المقاصة يحتفل مع الأهلي بـ "تورتة"| والخطيب يشكر محمد عبد السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.