مروان محسن: لا ألتفت لـ الانتقادات والأهلي والتتويج بالبطولات الأهم

تحدث مروان محسن مهاجم الأهلي، عن فوز ناديه بلقب الدوري للموسم الحالي ومستواه مع القلعة الحمراء.
وأكد محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نهدي الدوري لمؤمن زكريا وإن شاء الله يعود لنا من جديد".
وأكمل: "كنا نركز على إنهاء بطولة الدوري مبكرًا لنستعد بشكل جيد للالتفات لدوري أبطال إفريقيا".
واضاف: "أنا لا أركز في أي شيء سوى مع الفريق وإسعاد جماهير الأهلي والحمد لله على حسم الدوري مبكرًا وإن شاء الله نتوج بإفريقيا لنهديها للجماهير ومؤمن".
واختتم: "لست حزينًا من أي شخص وأنا أركز بشكل قوي خلال الفترة الحالية، والأهم بالنسبة لي الأهلي، والتتويج بالبطولات.
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