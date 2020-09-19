تأجيل الإعلان عن المدير الفني للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، الذي يتولى تدريب الفريق، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفني خلال أيام، ولكن لن يكون قبل الاثنين المقبل، وذلك بسبب انتظار رد المدربين الذين يتفاوض معهم مسئولو نادي الزمالك، من أجل قيادة الفريق الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن فكرة التعاقد مع مدير فني مصري سواء مؤقتا او دائما؛ مستبعدة تماما، حيث سيكون إسناد المهمة لمدير فني أجنبي خلال أيام، ولن يتم التعاقد مع مصري نهائيا.

وينتظر مسئولو الزمالك الرد النهائي من البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك بشان توليه القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

واتفق مسئولو الزمالك علي كافة التفاصيل الخاصة ببنود التعاقد، ويتبقي فقط الحصول على الموافقة النهائية، وإرسال توقيعه على العقد، عبر البريد الالكتروني، خلال الساعات المقبلة، على أن يكون الإعلان، مساء اليوم؛ في حالة إرسال التوقيع رسميًا من فيريرا.