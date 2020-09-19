نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر بعد التعادل أمام المقاصة: مستوى فرق الدوري المصري متقارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه أمام مصر المقاصة بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة ":"بدأنا المباراة بشكل جيد واتلغى لنا هدفين ولكن بعد ذلك عاد الخصم وهو أمر جيد للغاية، وكنت انتظر هذه المباراة خاصة بعدما أعلن أننا توجنا بلقب الدوري".

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وتابع :"الدوري المصري يعتمد على الناحية البدنية والمنافسة فيه قوية، ونحن في النادي الأهلي نتواجد تحت ضغط، في النصف الأول من الدوري ظهرنا بشكل ممتاز".

وواصل :"مستوى فرق الدوري المصري متقارب لكن النادي الأهلي دائما يلعب تحت ضغط".

وزاد :"الجزء الأول من الموسم حققنا العديد من النقط وكان هناك فارق كبير مع المنافسين، ولكن في النصف الثاني لم تراجعت النتائج نوعا ما، وهو أمر طبيعي، ذلك ولكني مبسوط للغاية وراضي على أدائي مع الفريق في الموسم الحالي".