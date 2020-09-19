نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخطط لخطف هدف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع أوليمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والذي يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد معه بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه في المقابل يرغب ليون في الحصول على خدمات البرازيلي لوكاس باكيتا نجم خط وسط ميلان والمُرشح للرحيل عن الروسونيري. وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة ستكون معقدة بالنسبة لميلان لأن ديباي يحظى بإهتمام برشلونة الإسباني وهناك إحتمال أن يتعاقد معه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميلان يخطط لخطف هدف برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.