مروان محسن: نركز في الفترة القادمة على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي عقب التتويج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقال مروان في تصريحات تلفزيونية :"أبارك لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني وأهدي لقب الدوري إلى مؤمن زكريا". Advertisements وأضاف :"نركز في الفترة المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي نسعى لتحقيق لقبها وهو هدف للجميع". وتابع :"نسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله بطولة إفريقيا ستكون هديتنا أيضا للجمهور ولمؤمن زكريا". وواصل :"نأخذ كل مباراة على حدة ونستعد بقوة للفترة المقبلة ولست غاضبا من أحد وتركيزي منصب مع الفريق فقط".

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