نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أنه إندهش من قرارات ‏الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش ‏وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.‏

وأضاف عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم ‏أراها حتى في الأفلام العربية".‏

وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة ‏الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب ‏اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم ‏إزاي)؟".‏