نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لجهاد جريشة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أنه إندهش من قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.
وأضاف عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ركلة جزاء المصري الغير محتسبة لم أراها حتى في الأفلام العربية".
وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلاً:" في مباراة الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (إنت روحت كاس عالم إزاي)؟".
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