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مصطفى شوبير: نسعى لحصد دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الأهلي عن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال شوبير إنه لم يلعب مباراتين كاملتين وحصد الدوري بفضل وجوده في النادي الأهلي وهناك لاعبين ينتظرون سنوات كي يحققون تلك البطولة.

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وأضاف: "نسعى لحصد دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ومواصلة إسعاد الجماهير".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتعادل الأهلي مع مصر المقاصة سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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