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مدرب الأهلي: هدفنا الآن تخطي عقبة الوداد المغربي والوصول لنهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري والتتويج باللقب رسميًّا للموسم الخامس على التوالي، ورقم ٤٢ في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال قمصان: «الدوري بطولة صعبة، خاصة في هذا الموسم الشاق والطويل، وحسم اللقب رسميًّا يمنحنا العديد من المكاسب، التي يأتي في مقدمتها التخلص من ضغوط المسابقة المحلية، والتركيز في مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل».

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وأضاف: «نتعامل مع كل مباراة وبطولة على حدة، والآن حسمنا الدوري بشكل رسمي ولدينا هدف جديد نتطلع لتحقيقه وهو تخطي عقبة الوداد المغربي، والوصول إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الإفريقي».

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة وإلى لاعبي الأهلي بعد المجهود الكبير الذي بذلوه على مدى الموسم الحالي، مؤكدًا أن حسم الدوري رسميًّا قبل نهايته بسبعة أسابيع رقم مميز يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الأهلي في التتويج ببطولة الدوري رقم ٤٢، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد والعرق، لاستعادة لقب إفريقيا هذا الموسم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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