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10:48 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي بدأ مباراة اليوم أمام فريق مصر المقاصة بشكل جيد، وأتيحت له أكثر من فرصة، ولكن لم يحسن استغلالها وتم إلغاء هدف للفريق، ولكن في النهاية المباراة خرجت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
وأشار المدير الفني إلى أن هناك منافسة قوية في بطولة الدوري الممتاز، والفريق يواجه ضغوطًا كبيرة، وهناك مستويات متقاربة بين الفرق.
وفيما يتعلق بتقييمه الموسم بشكل عام، أكد فايلر أن النصف الأول من الدوري نجح الفريق في جمع أكبر قدر من النقاط عكس الدور الثاني، وهو راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدمه الفريق.
وشدد فايلر على أن هناك أربعة أسابيع متبقية على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي فترة كافية للوصول إلى أعلى مستوى من الناحية الفنية والبدنية.
ورفض رينيه فايلر الحديث عن شائعات رحيله عن الأهلي، واكتفى بالتأكيد أن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد، وأنه لن يرد على مثل هذا الكلام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر: لم نستغل الفرص أمام المقاصة.. ولن أرد على الشائعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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