الشناوي: «لعيبة الأهلي رجالة» والدور على «إفريقيا».. وهذه رسالتي إلى مؤمن زكريا

محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم رجال، ‏وأنهم على قدر ثقة المسئولين والجماهير، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز رسميًّا، ‏وحسم اللقب مبكرًا على الرغم من المنافسة القوية مع باقي الأندية.‏

وأكد الشناوي أن الحيل الحالي من اللاعبين قادر على تسطير تاريخ جديد لنفسه وللنادي، من خلال ‏التربع على عرش البطولات خلال المرحلة المقبلة، وأن بطولة الدوري دفعة معنوية قوية للتتويج ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وتحقيق حلم الملايين من عشاق النادي.‏

وأشار الحارس الدولي إلى أن الأهلي سيظل مقاتلًا قويًّا في جميع البطولات، وأن أي لاعب يشارك ‏ويرتدي قميص الفريق على قدر المسئولية، وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد.‏

وشدد الشناوي على أن الفريق حقق الفوز ببطولة الدوري، وأن الدور على بطولة إفريقيا، التي ‏سيتم الاستعداد لها والتركيز بشكل قوي في مواجهتي الوداد في نصف النهائي، بعد الحسم المبكر ‏لبطولة الدوري. ‏

وأوضح الحارس الدولي أن هناك 6 مباريات متبقية في بطولة الدوري ستكون أفضل إعداد ‏لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشاد الشناوي بدور مدرب الحراس يانكون ميشيل، والدور الذي قام به لتجهيز الجميع من أجل ‏الوجود والمشاركة في المباريات الرسمية، كما أشاد بالروح التي يتحلى بها الحراس وإعلاء ‏مصلحة الفريق.‏

ووجه محمد الشناوي رسالة إلى مؤمن زكريا، مؤكدًا أن الفريق في انتظاره وأنه أحد العناصر المهمة ‏في الفريق بأهدافه وما قدمه مع الأهلي، وأن هناك ثقة كبيرة في عودته من جديد، وطالبه بالتحلى ‏بالصبر لتخطي المرحلة الحالية.‏