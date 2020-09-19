قمصان: الدوري بطولة صعبة.. والتتويج خطوة مهمة قبل مواجهتي الوداد

سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد سعادته بنجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري والتتويج باللقب رسميًّا للموسم الخامس على التوالي، ورقم ٤٢ في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال قمصان: «الدوري بطولة صعبة، خاصة في هذا الموسم الشاق والطويل، وحسم اللقب رسميًّا يمنحنا العديد من المكاسب، التي يأتي في مقدمتها التخلص من ضغوط المسابقة المحلية، والتركيز في مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل».

وأضاف: «نتعامل مع كل مباراة وبطولة على حدة، والآن حسمنا الدوري بشكل رسمي ولدينا هدف جديد نتطلع لتحقيقه وهو تخطي عقبة الوداد المغربي، والوصول إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال الإفريقي».

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة وإلى لاعبي الأهلي بعد المجهود الكبير الذي بذلوه على مدى الموسم الحالي، مؤكدًا أن حسم الدوري رسميًّا قبل نهايته بسبعة أسابيع رقم مميز يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الأهلي في التتويج ببطولة الدوري رقم ٤٢، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد والعرق، لاستعادة لقب إفريقيا هذا الموسم.