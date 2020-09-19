الشيخ: سعداء بالدوري.. ونهدي الدرع للجماهير

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10:49 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
أحمد الشيخ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عبر عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، مؤكدًا أنه أقل هدية لجماهير الأهلي الوفية.
وأكد أن حسم اللقب مبكرًا قبل نهاية الموسم بـ7 جولات يمنح الفريق أفضلية للاستعداد للتحديات المقبلة، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الأهلي بالوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة في السابع عشر من أكتوبر المقبل.
وأضاف أن تركيزه الكامل في التدريبات والالتزام بتعليمات المدير الفني للفريق داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على مستواه مع الفريق هذا الموسم.
وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري بالوصول إلى النقطة 72 قبل التعادل السلبي مساء اليوم أمام مصر المقاصة في الأسبوع الـ28 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة.
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