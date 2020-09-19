ياسر إبراهيم يتحدث عن التتويج بالدوري وحلم إفريقيا

ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إنه سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.
وأضاف: «الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة القادمة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية».
وأوضح: «نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا هي حلم الجميع، ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بها».
وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الأهلي استحق بطولة الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل حصد اللقب المحلي، وإضافة بطولة جديدة لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
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