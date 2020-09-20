حكام مباراتي الأحد.. بسيوني للإنتاج والجونة وسلامة حكماً للمقاولون والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات الغد الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإنتاج الحربي والجونة إلى الحكم محمود بسيوني على أن يعاونه الثنائى أحمد ساهر وشريف التباع وحكمًا رابعًا إبراهيم شاهين وحكمًا للفيديو محمود دسوقي ومساعده أحمد جمال.

ويدير لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندرى الحكم محمد سلامة ويعاونه الثنائى تامر رشاد ومحمد صلاح وحكما رابعا أحمد ابراهيم وحكما الفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمد التابعي.

يذكر أن الأهلي توج رسميًا بالدوري بعد الزمالك من أسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.