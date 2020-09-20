بيان الأهلي كوميكس..أحمد عيد عبدالملك يهاجم ابراهيم نور الدين

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم فريق الزمالك السابق، إن الحكم إبراهيم نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندري.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كانت صحيحة مائة في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف أحمد فتحي".
وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلًا:"دة بجد ولا كوميكس،، و البيان ده رقم كام".
وأنهى تصريحاته:"مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".
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