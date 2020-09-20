يانكون: سعيد باحترافية الحراس.. والفوز بالدوري يدفعني إلى المزيد من العمل

أبدى يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي، بعد حسم درع الدوري رسميًّا قبل مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال يانكون: «التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تمامًا رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات».

ووجه يانكون الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، وكانوا جميعًا عند حسن الظن دائمًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح.

وقال إن الطريق للتميز هو الأساس، خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، مؤكدًا أنهم جميعًا على قدر المسئولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام.