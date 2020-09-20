علاء وحيد متحدثا إعلاميا للنادي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، تعيين علاء وحيد، متحدثا إعلاميا لقلعة الدراويش خلال الفترة القادمة.
وكتب علاء وحيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أصدر مجلس اداره النادي الاسماعيلي قرار بتكليفي متحدثا اعلاميا للنادي..وشرف لي قبول التكليف والهدف اعاده الهيبه الاعلاميه للاسماعيلي وان يتم التعامل معه اعلاميا مثل اكبر الفرق لانه الكبير.
أضاف: لن اتحدث باسم افراد سأتحدث باسم كيان كبير جدا.. ارجو من كل الاسماعلاويه ومحبي الدراويش في كل مكان الوقوف مع وخلف ناديهم واعد حضراتكم جميعا بان الاسماعيلي اعلاميا سيأخذ حقه وسيكون له صوت قوي في كل مكان بإذن الله.
يذكر أن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تلقى وعدًا من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، بتحمل تكاليف إجراء العملية الجراحية التي يخضع لها مدرب الإسماعيلي الفترة المقبلة، بسبب إصابته في مفصل الحوض والتي تعيقه نسبيًا فى حركة المشي.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق إنبي، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٨ من مسابقة الدوري العام.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بـ 31 نقطة.
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