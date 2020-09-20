أبدى محمد هاني لاعب النادي الأهلي سعادته عقب تتويج الاحمر ببطولة الدوري رقم 42.
وقال هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "منذ بداية صعودي للفريق الأول وانا اعتدت على التتويج بلقب الدوري، تربيت على المنافسة ودائما تحت ضغط، وتعودنا على تحمل مثل هذه الاجواء".
واردف: تعودنا ان نكون دائما عند حسن ظن الجمهور سواء في مباراة ودية او رسمية، هم دائما "يغيرون" على القميص الاحمر وتعودنا دائما ان نكون رقم واحد.
وعن المنافسة داخل الملعب قال: كل المراكز بها منافسة.
واتم كلماته: تركيزنا حاليا في بطولة افريقيا، نريد تحقيق اللقب، "مش هنفرط فيه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد هاني: تعودنا في الأهلي على التتويج بالدوري.. ولن نتنازل عن لقب أفريقيا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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