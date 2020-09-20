أبدي مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الأهلي هذا الموسم ببطولة الدوري للمرة الـ42.
أضاف مروان محسن: «نهدي بطولة الدوري هذا الموسم إلى مؤمن زكريا، الذي نتمنى له الشفاء وأن يعود إلينا قريبًا».
وأوضح مهاجم الأهلي أن التتويج بالدوري قبل نهايته بـ7 أسابيع أمر إيجابي للغاية من أجل التفرغ للتركيز في مباراتي الوداد في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أننا نتطلع للفوز باللقب الإفريقي، الذي نعلم أنه هدف رئيسي لنا وللجماهير.
وأشار مروان محسن إلى أن تركيزه دائمًا يكون في التدريبات والمباريات، من أجل تقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا أنه يبذل أقصى ما في وسعه، من أجل قيادة الفريق دائمًا للانتصارات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مروان محسن: نهدي الدوري لـ«مؤمن زكريا».. وسنقاتل لحصد اللقب الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.