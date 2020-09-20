عصام الحضري: تم تحريف كلامي مع الفتاة المكسيكية.. وهذا موقفي من مقاضاتها

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية؛ بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة له.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بنت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوز آجي مصر".

وتابع: "الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك، ولن يتم مقاضاة أي شخص، والموضوع أبسط من كده".

وأضاف: "الفتاة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع، وهي مثل بناتي".