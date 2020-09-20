عصام الحضري: تم تحريف كلامي مع الفتاة المكسيكية.. وهذا موقفي من مقاضاتها

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية؛ بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة له.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بنت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوز آجي مصر".
وتابع: "الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك، ولن يتم مقاضاة أي شخص، والموضوع أبسط من كده".
وأضاف: "الفتاة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع، وهي مثل بناتي".
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