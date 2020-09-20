الارشيف / الرياضة

عصام الحضري: جنش لا ينافس الشناوي وأبو جبل حاليا في حراسة المرمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل".

وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عصام الحضري: جنش لا ينافس الشناوي وأبو جبل حاليا في حراسة المرمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا