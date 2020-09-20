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مروان محسن: الدوري دائما فى الأهلي.. ونجحنا في تخطي كل الصعوبات.. فيديو

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أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أن بطولة الدوري دائما ما تكون في النادي الأهلي. 

وقال مروان ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "بطولة الدوري دائما في النادي الأهلي، ونركز على إفريقيا لانها غائبة منذ فترة عن الفريق، ونستعد لها جيدا خلال الفترة الجارية".

وأكمل: "فترة جعلتنا نتأخر خلال الفترة الماضية ولكن نجحنا أن نتخطى كل هذه الصعوبات والحمدلله اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وأتم: " نستعد للمكسب في جميع المباريات، وهناك علاقة حب واحترام بيني وبين بادجي والمصلحة النهائية للفريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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