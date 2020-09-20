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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

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حقق فريق ارسنال، انتصارا صعبا، على ضيفه وجاره، وست هام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفرنسي ألكسندر لاكازيت، افتتح التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة 25، برأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية من زميله إيمريك أوباميانج.

وقبل اتجاه الفريقين لاستراحة بين الشوطين، باغت ميشيل أنطونيو فريق ارسنال بتسجيله هدف التعادل لـ وست هام في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وسيطر نادي وست هام بالكامل على الكرة، وهدد مرمى ارسنال في أكثر من فرصة، لكن البديل نيكيتاه استطاع تسجيل هدف الانتصار لـ ارسنال في الدقيقة 86، بعد تمريرة رائعة من زميله سيبايوس، ليحقق ارسنال ثاني انتصاراته هذا الموسم.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية :

1- إيفرتون 6 نقاط

2- أرسنال 6 نقاط

3- كريستال بالاس 6 نقاط

4- ليستر سيتي 3 نقاط

5- تشيلسي 3 نقاط

6- نيوكاسل 3 نقاط

7- ولفرهامبتون 3 نقاط

8- ليفربول 3 نقاط

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9- ليدز 3 نقاط

10- أستون فيلا —- (لم يخض أي مواجهة)

11- بيرنلي —- (لم يخض أي مواجهة)

12- مانشستر سيتي —- (لم يخض أي مواجهة)

13- ساوثهامبتون 0 نقاط

14- توتنهام 0 نقاط

15- برايتون البيون 0 نقاط

16- مانشستر يونايتد 0 نقاط

17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

18- وست هام 0 نقاط

19- فولهام 0 نقاط

20- ويست بروميتش 0 نقاط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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