محمد هاني يعلق على انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز.. فيديو

علق محمد هاني لاعب الأهلي على انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر السابق إلى بيراميدز، ليكون لاعبًا ضمن صفوفه الموسم المقبل.
وقال هاني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "لم يكن لدي أي علم بالصفقة لأن المسألة كانت سرية بشكل كبير جدًا".
وتابع أنه كان يتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي خاصة وأنه إضافة قوية ولاعب صاحب شخصية قوية، لكن في النهاية كل شخص يتحمل نتيجة قراراته.
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