نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بادجي بعد تحقيق أولى بطولاته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب الدوري ‏الممتاز للمرة الأولى مع الأهلي، والوجود مع الفريق والمشاركة في منظومة النجاح مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا من ‏خلال بطولاته وألقابه. ‏

وأكد بادجي أن الأهلي حقق الفوز ببطولة الدوري، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات ‏جديدة تواجه الفريق، وأهمها على الإطلاق مواجهتا الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار المهاجم السنغالي إلى أنه وصل إلى مرحلة جيدة من الانسجام مع الفريق، وأنه يثق في ‏قدراته، وأن القادم سيكون أفضل بالنسبة له، خاصة أنه يعلم الدور المطلوب منه لتحقيق طموحات ‏الجماهير.‏

ووجه أليو بادجي رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال المرحلة ‏المقبلة من أجل الفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق، وأن بطولة إفريقيا تعد التحدي الأقوى في الفترة القادمة، وأن ‏الفريق سيقاتل من أجل الفوز باللقب الإفريقي.‏