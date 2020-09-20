نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب المنيا قبل 5 جولات من ختام القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني، تراجع لفريق المنيا، حيث يحتل النادي المنياوي، المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

الفريق المنياوي الذي قام بتدريبه أربعه مدريين، ابتداءا من سمير كمونه، مرورا بطارق السكران، ثم طارق السيد، وحاليا يتولي القياده الفنيه للفريق شديد قناوي.

وقد خاض المنيا 17 مباراه، نجح في الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وتمكن الفريق المنياوي من إحراز 16 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 17 هدف ، مما يدل علي ضعف الدفاع لدي الفريق المنياوي.

واحرز للفريق المنياوي هذا الموسم 6 لاعبين فقط، حيث يحتل قائمه الهدافين لنادي المنيا، عمرو عثمان برصيد 4 اهداف، بينما كل من عبدالعزيز الشاعر، وبرسوم محروس، ومحمد سماره، وبدوي عاشور، وداوودا فلكل من هؤلاء هدفين.

Advertisements

وخاض المنيا مباراتين وديتين، ونجح فيهم في تحقيق الفوز، الأولي مع فريق ديروط وفاز عليه بثلاثيه نظيفه، ثم لقاءا اخر مع فريق بترول أسيوط، وتمكن من الفوز بهدف نظيف.

كما قام ايضا الفريق بعد عوده النشاط الرياضي في مصر، القيام بالتدريب علي الرمال ،إلي جانب التدريب على فترتين وذلك من أجل رفع معدل اللياقه البدنيه لدي اللاعبين، والاستعداد بشكل قوي لاستكمال مباريات دوري القسم الثاني.

ويذكر ان الفريق المنياوي متبقي لديه خمسة مباريات، منهم من ثلاثه مباريات علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وهم الفيوم، والبنك الأهلي، وشبان قنا، بينما سيحل ضيفا في مبارتين فقط علي كل من تليفونات بني سويف، وفريق طهطا.