نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الأهلي سلبيا مع نظيره مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وعزز النادي الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، وكان قد حسم المارد الأحمر تتويجه بلقب البطولة رسميا للمرة 42 في تاريخه بعد خسارة غريمه الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

بينما ارتفع رصيد نادي مصر للمقاصة إلي 37 نقطة ويرتقي للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة:-

1- الأهلي 73 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 48 نقطة.

4- المقاولون العرب 48 نقطة.

5- المقاصة 37 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

7- سموحة 36 نقطة

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8- إنبي35 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- طلائع الجيش 30 نقطة.

12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة

15- الجونة 28 نقطة.

16- وادي دجلة 27 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.

18- نادي طنطا 18 نقطة.