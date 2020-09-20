الارشيف / الرياضة

الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل نادي برشلونة في التعاقد مع النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن انتقال جورجينيو لاعب ليفربول، إلى برشلونة أصبح مستبعدًا تمامًا في الصيف الحالي.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة طلب ضم فينالدوم من ليفربول بطلب من رونالد كومان المدير الفني للفريق، لكن الصفقة انتهت بالفشل.

وأشارت الصحيفة، أن ليفربول اشترط الحصول على 17 مليون يورو لبيع فينالدوم، إلا أن إدارة برشلونة رأت أن ذلك مبلغ كبير بسبب اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الريدز.

وأفادت الصحيفة، أن موقف فينالدوم نفسه من الرحيل تغير، بعد اجتماعه مع مدربه يورجن كلوب، وأقنعه بالاستمرار في ليفربول.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكشف عن سبب فشل برشلونة في ضم نجم ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا