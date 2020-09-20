نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الترجي يتحدث عن المواجهة المصيرية أمام الصفاقسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب المساعد للترجي التونسي مجدي تراوي اليوم السبت إن الفريق سيعمل على شل نقاط قوة الصفاقسي والإطاحة به من أجل الفوز بكأس السوبر التونسي في المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة.
وقال تراوي في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة "النهائي سيلعب على مباراة واحدة واللقب مهم بالنسبة لنا. وهو يأتي بعد سلسلة من المباريات المتتالية، كل يومين أو ثلاثة، لذلك تحضيراتنا مع اللاعبين تركز على العامل الذهني".
وتابع المدرب "سنعمل على الفوز وإضافة لقب جديد الى خزائن الترجي. لدينا شكوك في إصابة لاعب او اثنين ولكن باقي اللاعبين هم على ذمة المدرب".
وعن قوة المنافس أوضح تراوي "شاهدنا الصفاقسي ودرسنا نقاط قوته وضعفه وسنلعب أيضا على نقاط قوتنا والأهم أن نكون في أتم الجاهزية حتى يتسنى لنا الفوز بالكأس".
ويلتقي الترجي بصفته حامل لقب الدوري فريق الصفاقسي حامل لقب الكأس في السوبر الخاص بالموسم الكروي 2018 / 2019.
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