نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقترابه من الإعلان عن إسم المدير الفني الأجنبي الجديد عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق لقيادة التعاون السعودي، وسيتم الكشف المدرب الجديد قبل مباراة طنطا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل وفقا تصريحات رئيس النادي.
وقالت قناة “العربية مصر” أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا وافق على قيادة الزمالك ومسؤولي الأبيض أرسلوا له العقود إلكترونيًا للتوقيع.
وأضافت القناة أن مرتضي منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق بأن البرتغالي فيريرا والسويسري كريستيان جروس هما من تم الإتفاق عليهما وسيتم تحديد المدير الفني عقب التواصل معهما.
يذكر أن كريستيان جروس قد اعتذر عن تولي قيادة الزمالك بسبب إجراء عملية جراحية، ويقود الفريق حاليًا طارق يحيي حيث لعب مباراة أسوان ر الأبيض بهدف نظيف.
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