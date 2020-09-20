فالنسيا يخسر من سيلتافيجو.. وخيتافي يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

افتتح إياجو أسباس التسجيل لسيلتا فيجو في الدقيقة 13، قبل أن يعادل جوميز النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 46.
وفي الدقيقة 57، عاد أسباس ليسجل ثاني أهدافه لسيلتا، ليقودهم لتحقيق الانتصار الأول في الليجا هذا الموسم.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيلتا للنقطة الرابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.
وفي نفس الجولة فاز خيتافي على أوساسونا بهدف نظيف، وفياريال على إيبار بهدفين مقابل هدف.
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