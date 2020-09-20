أحمد الشيخ يقترح تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين استعدادا لإفريقيا.. فيديو

أكد أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، أن فايلر وضع سيناريوهات للمباريات القادمة بالدوري استعدادا لمواجهة الوداد.
وقال الشيخ خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "فايلر وضع سيناريوهات للمباريات القادمة استعدادا لمواجهة الوداد، كذلك مع عودة المصابين فنحن نركز ونستعد كلاعبين".
وأكمل: "الجهاز الفني سيرى المرحلة المقبلة فمن الممكن أن يحدث مداورة بين اللاعبين، والكل جاهز ومستعد لإفريقيا".
وأضاف: "بالنسبة لي فايلر سعيد جدا بي والحمدلله أكثر فترة لعبت فيها من وقت تواجدي في الأهلي، الوضع مختلف عن الفترات اللي قبل كده، كذلك هناك مساندة من الجماهير".
وأتم: "لا يوجد لاعب كامل ناقصنا كثير لكننا نحاول أن نتطور لأننا ليس لدينا شئ سوى الكرة".
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