شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "فريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط من نجومه".
وأوضح: "كشري يستخدم السحر والجن من أجل الفوز في المباريات، ولن أسمح له بالتجاوز في حق الزمالك".
وأنهى تصريحاته: "من لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ولا يوجد أحد يعرفه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يستخدم السحر .. مرتضى منصور يفتح النار على أحمد كشري ولاعب أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.